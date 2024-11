Meteo Biella, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con massime che raggiungeranno i 13,2°C durante il pomeriggio. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord e nord-ovest, con velocità che non supereranno i 5,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’11%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 69%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 5,4 km/h.

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, che passeranno dai 7,8°C delle prime ore fino a raggiungere i 12,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori inferiori al 2%. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,2°C. La leggera brezza proveniente da sud contribuirà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’umidità che si attesterà intorno al 61%. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno l’assenza di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà da 36% a 87% entro la notte. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 8°C. I venti rimarranno deboli, con una velocità che non supererà i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata di sole prima dell’arrivo di condizioni più variabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.7° perc. +8.2° Assenti 5.3 NNO max 4.8 Maestrale 69 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8° perc. +7.4° Assenti 5.4 NNO max 4.8 Maestrale 70 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.1° perc. +7.6° Assenti 4.9 NNO max 4.4 Maestrale 68 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° Assenti 5.2 SSE max 3.9 Scirocco 60 % 1025 hPa 13 cielo sereno +13.2° perc. +12.1° Assenti 5.7 S max 5 Ostro 58 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 1.1 ONO max 1.7 Maestrale 79 % 1023 hPa 19 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 4.3 N max 3.9 Tramontana 80 % 1023 hPa 22 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 0.9 N max 1.9 Tramontana 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.