Meteo Biella, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera oscillazione durante le diverse fasce orarie. La presenza di nuvole e la possibilità di schiarite faranno da sfondo a un clima tipicamente autunnale.

Nella notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai 5,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, e le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 0.16mm. Con il passare delle ore, le condizioni rimarranno simili, con piogge leggere che continueranno fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano un graduale miglioramento. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10,1°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 5,3km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno che si stabiliranno tra le 13:00 e le 15:00. Le temperature raggiungeranno il picco di 12,2°C alle 12:00, per poi scendere a 8,9°C nel tardo pomeriggio. La brezza si farà più intensa, con velocità che potranno arrivare fino a 15,6km/h. L’umidità continuerà a scendere, favorendo un clima più secco e gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 2,9°C alle 20:00. La brezza si manterrà costante, con raffiche che potranno raggiungere i 16,5km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1006hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali variazioni, ma per ora si prospetta un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +5.8° perc. +5.8° 0.19 mm 1.3 NO max 2.9 Maestrale 89 % 999 hPa 5 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° prob. 55 % 2.3 NO max 3.1 Maestrale 90 % 997 hPa 8 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° prob. 34 % 3.2 O max 4.2 Ponente 82 % 997 hPa 11 poche nuvole +11.4° perc. +10° prob. 22 % 2.3 SO max 8 Libeccio 54 % 996 hPa 14 cielo sereno +10.9° perc. +9.4° prob. 35 % 6 NO max 12.2 Maestrale 50 % 997 hPa 17 poche nuvole +5.3° perc. +2.9° prob. 30 % 10.5 NNO max 16.3 Maestrale 65 % 1002 hPa 20 poche nuvole +2.9° perc. -0.3° prob. 6 % 12.5 NO max 16.5 Maestrale 54 % 1006 hPa 23 poche nuvole +2° perc. -1.4° Assenti 12.2 NO max 15.8 Maestrale 52 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.