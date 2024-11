Meteo Biella, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C e un’umidità elevata, attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche provenienti da Nord Ovest.

Nella mattina, il meteo presenterà un cielo ancora coperto, con temperature che varieranno tra 5,6°C e 6,7°C. L’umidità rimarrà alta, intorno all’80%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest a una velocità di circa 5 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 10,4°C. L’umidità scenderà attorno al 72%, rendendo l’aria più gradevole. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni significative.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 6°C. L’umidità rimarrà elevata, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di momenti di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un clima che continuerà a essere gradevole. Si consiglia di approfittare delle ore di sole per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.9° perc. +5.2° Assenti 4.8 NO max 3.9 Maestrale 84 % 1024 hPa 5 cielo coperto +5.9° perc. +5.9° prob. 3 % 4.5 NO max 3.7 Maestrale 82 % 1024 hPa 8 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.5 NNO max 3.3 Maestrale 79 % 1025 hPa 11 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.2 S max 1.9 Ostro 71 % 1024 hPa 14 poche nuvole +10.1° perc. +9.1° Assenti 2.1 SSE max 1.4 Scirocco 76 % 1023 hPa 17 cielo sereno +6.8° perc. +6° Assenti 5.2 NO max 4.2 Maestrale 86 % 1025 hPa 20 nubi sparse +6.2° perc. +5° Assenti 6.2 NO max 5 Maestrale 83 % 1025 hPa 23 nubi sparse +5.7° perc. +4.3° Assenti 6.7 NNO max 5.3 Maestrale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 16:46

