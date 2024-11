Meteo Biella, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Biella si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,1°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, portando a un aumento delle temperature durante la mattina e il pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature che raggiungeranno un massimo di 18,2°C nel primo pomeriggio. La sera si prevede tranquilla, con temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto da nubi sparse e la temperatura si manterrà attorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 60%, mentre la velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Ovest a circa 6,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, alle 01:00, si registrerà un cielo sereno con una temperatura di 11,9°C e una copertura nuvolosa ridotta all’8%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino a mezzogiorno, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà 14,3°C, per arrivare a 18,1°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,3 km/h e i 4 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque gradevoli. Alle 15:00, si registrerà una temperatura di 16,5°C e il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa del 10%. La velocità del vento sarà sempre leggera, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che varierà dal 9% al 12%. Le condizioni di calma continueranno, con venti leggeri provenienti da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da un clima mite e soleggiato. Le temperature si manterranno gradevoli durante tutto il giorno, rendendo ideale l’opportunità di trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo l’inizio di Novembre particolarmente piacevole per gli abitanti della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.7° perc. +10.5° Assenti 7.1 NO max 5.7 Maestrale 60 % 1023 hPa 5 cielo sereno +11.2° perc. +9.8° Assenti 7 NO max 5.7 Maestrale 55 % 1023 hPa 8 cielo sereno +14.3° perc. +13.2° Assenti 2.3 NO max 2.3 Maestrale 54 % 1023 hPa 11 cielo sereno +17.6° perc. +16.7° Assenti 3.8 SSE max 1.3 Scirocco 50 % 1023 hPa 14 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 2.9 SSE max 1.2 Scirocco 56 % 1022 hPa 17 poche nuvole +13.2° perc. +12.5° Assenti 5.5 NNO max 4.6 Maestrale 75 % 1024 hPa 20 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 6.2 NNO max 5.3 Maestrale 71 % 1025 hPa 23 poche nuvole +12° perc. +11° Assenti 6 NNO max 5.1 Maestrale 67 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:09

