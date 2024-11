Meteo Biella, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 22 Novembre, Biella si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da valori sottozero nelle prime ore del giorno fino a raggiungere picchi positivi nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’ottima visibilità e un clima asciutto. I venti, moderati e provenienti da Nord Ovest, contribuiranno a mantenere l’aria fresca, con raffiche che potrebbero raggiungere i 22 km/h nelle ore più ventose.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai -2,4°C con una sensazione di freddo accentuata, che potrà scendere fino a -5,3°C. La copertura nuvolosa sarà di circa il 79%, ma non si prevedono precipitazioni. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà, portando a un mattino caratterizzato da cielo sereno e temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, il termometro segnerà circa -0,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di -4,5°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 15 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 5,3°C alle 13:00. La sensazione di calore sarà mitigata dal vento, ma il cielo rimarrà sereno, favorendo attività all’aperto. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1008 hPa, contribuendo a un clima stabile e asciutto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai -1,6°C alle 20:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 2%.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da un clima sereno e freddo, con temperature che si alzeranno nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile abbassamento delle temperature durante la notte. Gli amanti del freddo e delle giornate soleggiate troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse -1.4° perc. -4.7° prob. 16 % 9 ONO max 9.2 Maestrale 90 % 998 hPa 5 poche nuvole -1.5° perc. -6.4° prob. 11 % 16.3 NO max 22.2 Maestrale 75 % 1002 hPa 8 cielo sereno -0.1° perc. -4.5° Assenti 15 NO max 21.7 Maestrale 70 % 1006 hPa 11 cielo sereno +4.5° perc. +3° Assenti 6.7 ONO max 13.1 Maestrale 64 % 1007 hPa 14 cielo sereno +4.6° perc. +4.6° prob. 10 % 4.6 ONO max 8 Maestrale 77 % 1009 hPa 17 cielo sereno -0.7° perc. -4.9° prob. 10 % 13.4 NO max 16.5 Maestrale 78 % 1014 hPa 20 cielo sereno -1.6° perc. -6° prob. 2 % 13.5 NO max 17 Maestrale 76 % 1018 hPa 23 cielo sereno -2.3° perc. -7.1° prob. 2 % 14.3 NO max 17.5 Maestrale 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:49

