Meteo Bisceglie, le previsioni per domani domenica 3 novembre

Domenica 3 Novembre a Bisceglie si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si attesteranno intorno ai 19°C nel pomeriggio, e una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà minima nelle ore centrali della giornata, aumentando leggermente verso la sera. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,2°C entro le ore 10:00. La brezza leggera da ovest contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre la copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%. L’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più secco e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19°C intorno alle 14:00. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e solo qualche nuvola sparsa. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 65%, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la percentuale di copertura fino al 45%. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a 15,8°C entro le 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della sua intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Lunedì e martedì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Le temperature continueranno a oscillare tra i 15°C e i 20°C, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° Assenti 16.5 O max 22.5 Ponente 78 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 18.6 O max 26.2 Ponente 78 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 16.6 O max 17.9 Ponente 72 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 10.8 NO max 12 Maestrale 60 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 8.2 NE max 8.1 Grecale 65 % 1023 hPa 17 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 6.6 N max 7.5 Tramontana 74 % 1024 hPa 20 poche nuvole +17.4° perc. +17.1° Assenti 9.8 ONO max 11.3 Maestrale 74 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 16.8 O max 19.2 Ponente 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:43

