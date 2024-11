Meteo Bollate, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Bollate si troverà a vivere un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse, che si diraderanno nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo a Bollate presenteranno nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 38%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Nord Est. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 87% alle 05:00, con temperature in lieve calo.

Nella mattina, il cielo sarà inizialmente coperto, ma già dalle 08:00 si inizieranno a vedere schiarite, con un progressivo passaggio a un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 17,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità, pur mantenendosi su valori elevati, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 18,1°C alle 13:00. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi attorno al 62%.

La sera si preannuncia altrettanto piacevole, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità salirà leggermente, ma senza compromettere il comfort. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno anche nelle ore notturne, con un cielo che rimarrà sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bollate indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14° perc. +13.3° Assenti 3.1 ENE max 3.5 Grecale 73 % 1026 hPa 4 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 4 ENE max 4.9 Grecale 77 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 2.4 E max 3.7 Levante 79 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 4.1 SE max 5 Scirocco 69 % 1027 hPa 13 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 4.2 SSE max 3.1 Scirocco 62 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.6° perc. +16.1° Assenti 5.3 SE max 7.7 Scirocco 72 % 1025 hPa 19 poche nuvole +15° perc. +14.6° Assenti 1.7 ESE max 2 Scirocco 80 % 1026 hPa 22 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 1.2 E max 2 Levante 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:03

