Meteo Bollate, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Bollate indicano un giovedì caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto sereno che si trasformerà in condizioni più instabili nel pomeriggio e nella sera. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 5,8°C, mentre nel corso della giornata si assisterà a un abbassamento delle temperature, con valori che toccheranno i 3,1°C in serata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a precipitazioni che si manifesteranno principalmente nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, Bollate avrà un cielo sereno con una temperatura di 5,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno tra 4,9°C e 7,7°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità attorno al 64%.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente. Si prevede un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 6,3°C. Le previsioni del tempo indicano anche l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che raggiungeranno i 1,23mm entro le ore serali. La velocità del vento aumenterà, portando a raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità salirà ulteriormente, raggiungendo il 91%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo diventeranno più critiche. Le temperature continueranno a scendere, con valori che toccheranno i 2,7°C. Si prevede la possibilità di neve, con accumuli di 1,63mm. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, rendendo necessaria una maggiore attenzione per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Bollate nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento temporaneo delle condizioni, con un possibile ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente. La giornata di giovedì si presenterà quindi come un esempio di come il clima possa cambiare in breve tempo, richiedendo attenzione e preparazione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.7° perc. +3.5° prob. 8 % 10.2 ENE max 20.7 Grecale 65 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.8° perc. +4.1° Assenti 7.9 ENE max 14.8 Grecale 66 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.9° perc. +4.9° Assenti 2 N max 4.7 Tramontana 64 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.3 SE max 2.3 Scirocco 53 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.8° perc. +7.1° prob. 8 % 5.6 ESE max 7 Scirocco 54 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.3° perc. +5° 0.4 mm 6.7 ENE max 11.1 Grecale 70 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +3.6° perc. +1.9° 1.86 mm 6.7 E max 13.9 Levante 94 % 999 hPa 22 neve +2.8° perc. +1.2° 0.46 mm 6 N max 12.5 Tramontana 95 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:45

