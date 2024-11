Meteo Bologna, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Giovedì 21 Novembre indicano un giorno caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che accompagneranno il calo delle temperature, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo, con schiarite che si alterneranno a nubi sparse. Tuttavia, nel pomeriggio, la situazione meteo si deteriorerà nuovamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a piogge più consistenti. La sera si prevede sarà caratterizzata da piogge moderate, accompagnate da un incremento della velocità del vento.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5,5°C, con una leggera pioggia che porterà a una copertura nuvolosa del 69%. La velocità del vento sarà di circa 16,6 km/h proveniente da Sud Est. Proseguendo nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 8,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 8%, mentre il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 5,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle nubi, con temperature che scenderanno a 7,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, e si prevede che le precipitazioni possano riprendere, sebbene in modo sporadico. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si faranno più critiche. Le piogge diventeranno più intense, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno superare i 1,88 mm di pioggia. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 42 km/h, creando una sensazione di freddo più accentuata.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo il maltempo di Giovedì, si prevede un miglioramento per Venerdì, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, il weekend potrebbe portare nuovamente condizioni di pioggia. Gli abitanti di Bologna dovranno quindi prepararsi a un clima variabile e a possibili precipitazioni nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.6° perc. +2.4° prob. 6 % 15.9 SSE max 23.4 Scirocco 88 % 1007 hPa 4 nubi sparse +4.6° perc. +4.6° Assenti 0.4 ESE max 1.7 Scirocco 84 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.2° perc. +4.2° Assenti 2.2 O max 2.5 Ponente 84 % 1009 hPa 10 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.7 N max 1.4 Tramontana 70 % 1009 hPa 13 nubi sparse +9.1° perc. +8° Assenti 8 ENE max 9.3 Grecale 60 % 1006 hPa 16 nubi sparse +6.9° perc. +5.9° Assenti 6.2 ESE max 9.2 Scirocco 73 % 1002 hPa 19 pioggia leggera +6.4° perc. +4.6° 0.87 mm 8.6 O max 16 Ponente 87 % 998 hPa 22 pioggia leggera +7.7° perc. +5.3° 0.48 mm 13.3 ONO max 29.2 Maestrale 90 % 992 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:40

