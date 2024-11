Meteo Bologna, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 7,2°C e i 11,4°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 29,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, superando il 90% in diverse fasce orarie.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 92%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente occidentale. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 10°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Il vento soffierà con una velocità che potrà arrivare fino a 10,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 11,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni, seppur leggere, porteranno a un aumento dell’umidità. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge che si intensificheranno. Le temperature scenderanno fino a 7,2°C, e la probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potranno raggiungere i 0,4 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento potrà raggiungere raffiche significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bologna mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per quanto riguarda le piogge previste. La giornata di Mercoledì 20 Novembre si presenterà quindi come una giornata da affrontare con cautela, tenendo conto delle previsioni meteo e delle possibili variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +6.3° Assenti 8.7 ONO max 12.6 Maestrale 93 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7.7° perc. +7° prob. 15 % 5.6 OSO max 7.5 Libeccio 94 % 996 hPa 7 cielo coperto +8° perc. +6.4° prob. 14 % 9.4 NO max 18.3 Maestrale 95 % 996 hPa 10 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° prob. 19 % 9.5 ONO max 15.8 Maestrale 83 % 996 hPa 13 pioggia leggera +11.1° perc. +10.4° 0.12 mm 9.3 O max 19.1 Ponente 84 % 995 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +8.8° prob. 3 % 6.4 ONO max 6.9 Maestrale 90 % 997 hPa 19 cielo sereno +8° perc. +7.5° prob. 31 % 5.1 NO max 5.5 Maestrale 90 % 1001 hPa 22 pioggia leggera +7.2° perc. +4.9° 0.89 mm 12.1 ESE max 26.2 Scirocco 90 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:40

