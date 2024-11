Meteo Bolzano, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, che si schiarirà nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17°C e minime intorno ai 8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, Bolzano si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 73%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con intensità di circa 3,4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 08:00, quando si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12°C intorno alle 08:00. L’umidità scenderà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 60%. A partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che toccheranno i 14°C.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con una predominanza di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17°C alle ore 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 14°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 1,6 km/h e 3,4 km/h. L’umidità, dopo aver toccato il picco del 84% alle 13:00, inizierà a diminuire, portandosi attorno al 69%.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 8°C intorno alle 22:00. La velocità del vento rimarrà leggera, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un clima più stabile e temperature in lieve aumento. Venerdì e Sabato si prevede un cielo sereno, con temperature che potrebbero superare i 18°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione climatica può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.7 NE max 4.4 Grecale 74 % 1032 hPa 5 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.5 NE max 4.2 Grecale 73 % 1032 hPa 8 cielo coperto +12.1° perc. +10.9° Assenti 1.3 NNE max 2.5 Grecale 61 % 1032 hPa 11 nubi sparse +16.5° perc. +15.5° Assenti 3.1 OSO max 2.2 Libeccio 50 % 1029 hPa 14 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 3.1 SO max 4 Libeccio 55 % 1028 hPa 17 nubi sparse +10.5° perc. +9.7° Assenti 3.6 NE max 4.6 Grecale 79 % 1030 hPa 20 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.7 NE max 4.5 Grecale 79 % 1032 hPa 23 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.9 NE max 4.6 Grecale 77 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:47

