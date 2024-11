Meteo Bolzano, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti, con picchi che raggiungeranno i 15,8°C nel pomeriggio. La situazione meteorologica si presenterà stabile, con venti leggeri che non influenzeranno significativamente il comfort termico.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,2°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno a 1026 hPa. I venti, provenienti da Nord Est, si presenteranno come una leggera brezza, con velocità che non supereranno i 5,3 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 15,3°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 42%. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 15,8°C, con un cielo ancora sereno e una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si stabilizzerà attorno al 43%, rendendo l’aria piuttosto confortevole. Le condizioni di stabilità continueranno a caratterizzare il pomeriggio, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento, con l’aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno progressivamente, attestandosi intorno ai 6,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 90%. I venti, sempre da Nord Est, continueranno a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nella sera di Lunedì e nei giorni successivi, senza significative precipitazioni all’orizzonte. Gli amanti del clima fresco e secco troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca un po’ di sole dovrà approfittare delle ore diurne di Lunedì.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.7° perc. +7.1° Assenti 5.1 NE max 5.8 Grecale 71 % 1026 hPa 5 cielo sereno +7° perc. +6.2° Assenti 5.3 NE max 6 Grecale 72 % 1026 hPa 8 cielo sereno +10.5° perc. +9.1° Assenti 3 NNE max 4.9 Grecale 57 % 1026 hPa 11 cielo sereno +15.3° perc. +14° Assenti 2.6 SO max 3.8 Libeccio 42 % 1023 hPa 14 cielo sereno +14.9° perc. +13.7° Assenti 4 SO max 4.5 Libeccio 49 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.5 NE max 4.6 Grecale 70 % 1024 hPa 20 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.6 NE max 4.1 Grecale 68 % 1025 hPa 23 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.5 NE max 3.9 Grecale 66 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:42

