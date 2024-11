Meteo Bolzano, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con poche nuvole al mattino e un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 14,8°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 39% e il 68% durante la giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. Il cielo si presenterà con poche nuvole, garantendo una visibilità ottimale. La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 8,7°C entro le 08:00. L’umidità sarà contenuta, attorno al 44%, e il vento si presenterà debole, proveniente da ovest.

Proseguendo verso il pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, ma le temperature rimarranno gradevoli, con un picco di 14,8°C atteso intorno a mezzogiorno. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 50% nel tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le temperature cominceranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 6°C. Il cielo si manterrà sereno, favorendo una buona visibilità. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, mentre il vento continuerà a essere debole, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +5° perc. +5° Assenti 3.4 NE max 3.7 Grecale 59 % 1027 hPa 5 poche nuvole +4.8° perc. +4.8° Assenti 3.6 NE max 4.1 Grecale 55 % 1027 hPa 8 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 1.8 NNE max 3 Grecale 44 % 1025 hPa 11 cielo sereno +14.2° perc. +12.7° Assenti 2.3 OSO max 1.5 Libeccio 36 % 1021 hPa 14 nubi sparse +13.5° perc. +12.2° Assenti 2 SO max 3.2 Libeccio 50 % 1019 hPa 17 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.4 NE max 5.5 Grecale 67 % 1021 hPa 20 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 4 NE max 4.7 Grecale 68 % 1021 hPa 23 cielo sereno +5.4° perc. +5.4° Assenti 3.7 NE max 4.3 Grecale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.