Meteo Bolzano, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 15,9°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord-est, con intensità che non supererà i 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno a 1031 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo a Bolzano si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 8,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 34%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 79%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-est, con velocità di circa 4 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 15,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa scenderà al 21%, mentre l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 50%. I venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, solo 3%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 49%. I venti continueranno a essere deboli, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse torneranno a farsi vedere, con temperature che scenderanno a 8,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 54%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 76%. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 4 NE max 4.6 Grecale 78 % 1031 hPa 5 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 3.9 NE max 4.7 Grecale 75 % 1031 hPa 8 poche nuvole +11° perc. +9.7° Assenti 1.1 NNE max 2.3 Grecale 60 % 1031 hPa 11 poche nuvole +15.3° perc. +14.2° Assenti 3.2 SO max 3.1 Libeccio 50 % 1028 hPa 14 cielo sereno +15.2° perc. +14.2° Assenti 2.8 SO max 3.7 Libeccio 53 % 1028 hPa 17 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.6 NE max 4.8 Grecale 75 % 1030 hPa 20 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.6 NE max 4.6 Grecale 76 % 1032 hPa 23 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.8 NE max 5.3 Grecale 75 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:46

