Meteo Boscoreale, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Boscoreale indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo coperto. La sera si concluderà con una leggera diminuzione della nuvolosità, ma le temperature rimarranno gradevoli.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il meteo a Boscoreale prevede poche nuvole con una temperatura di +18,4°C e una leggera brezza da Ovest-Nord Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 14%, mentre l’umidità sarà al 54%. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 17°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 39%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +22,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 79%, con un’umidità che scenderà al 43%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 0,3 km/h e 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90% alle 15:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità rimarrà stabile attorno al 42%. Anche in questo intervallo, i venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno gli 8,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà completamente coperto fino alle 18:00, quando la temperatura scenderà a 20,3°C. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nelle ore successive. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C fino a mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Boscoreale mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di nubi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.1° perc. +17.5° Assenti 1 NO max 2.2 Maestrale 56 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 0.3 NO max 2.5 Maestrale 63 % 1022 hPa 7 poche nuvole +18.2° perc. +17.7° Assenti 0.6 NE max 2 Grecale 61 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° Assenti 4.4 O max 3.2 Ponente 50 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22° Assenti 7.5 O max 7 Ponente 41 % 1021 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.3° Assenti 7.3 ONO max 8.7 Maestrale 46 % 1021 hPa 19 nubi sparse +20° perc. +19.3° Assenti 3.9 N max 5 Tramontana 50 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 1.7 NE max 2.3 Grecale 52 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.