Meteo Boscoreale, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura si attesterà intorno ai +11°C, con una temperatura percepita di +10,1°C. La velocità del vento sarà di 11,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 67%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta a 0%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +10,8°C alle 07:00 e i +14°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 9,5 km/h, con direzione sempre da Nord Est. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 48% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che toccheranno i +15,6°C alle 13:00. La brezza leggera continuerà a soffiare con velocità variabile tra 6 e 7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà tra il 43% e il 46%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 30%. Le temperature scenderanno a +12,4°C alle 21:00, con una leggera brezza da Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 55% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa. Non si prevedono piogge, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,7°C, con una temperatura percepita di +10,5°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h, con direzione da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 59%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà a 0%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +12,8°C alle 08:00 e i +15,1°C alle 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 3,5 e 5,8 km/h. L’umidità si ridurrà fino al 39%.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà sereno e le temperature toccheranno i +16,4°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4,5 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 36%, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che scenderanno a +13,5°C alle 21:00. La brezza leggera persisterà, con velocità di circa 0,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Non si prevedono piogge, offrendo una serata ideale per uscire.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,8°C, con una temperatura percepita di +11,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 1,3 km/h, con direzione da Nord – Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 54%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a +15,1°C alle 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità di circa 5,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mantenendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiungerà l’82%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,4°C. La velocità del vento sarà di circa 6,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 61%.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,5°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 5,3 km/h. L’umidità raggiungerà il 70%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Boscoreale si presenterà con condizioni meteo favorevoli, in particolare per Venerdì e Sabato, con cieli sereni e temperature miti. Domenica, invece, si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma senza piogge previste. Sarà un ottimo momento per godere di attività all’aperto, specialmente nei primi due giorni.

