Meteo Brescia, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Brescia di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra 8°C e 11,4°C. La presenza di nuvole sparse nel pomeriggio e in serata offrirà un po’ di sollievo rispetto alla copertura nuvolosa della notte e della mattina. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5,7 km/h, rendendo la giornata complessivamente tranquilla.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,5°C. L’umidità sarà alta, attorno al 95%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est e sud-ovest.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con cieli ancora coperti e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10,6°C intorno alle 10:00. L’umidità rimarrà elevata, ma non si registreranno piogge. I venti continueranno a essere deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nel pomeriggio, ci sarà un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 11,4°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore. L’umidità inizierà a diminuire, e i venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero dare una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli che si manterranno parzialmente nuvolosi. Le temperature scenderanno fino a 8°C e l’umidità si stabilizzerà attorno al 92%. I venti continueranno a essere deboli, contribuendo a una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Brescia mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli che, dopo una giornata nuvolosa, si schiariranno progressivamente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la settimana piuttosto serena.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 12 % 1.8 SSE max 2.1 Scirocco 95 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° prob. 6 % 0.9 NE max 1 Grecale 94 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° prob. 9 % 2.9 ONO max 3.4 Maestrale 94 % 1024 hPa 10 cielo coperto +10.6° perc. +10° prob. 17 % 3.8 O max 4.1 Ponente 86 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° prob. 12 % 5.3 O max 5.2 Ponente 83 % 1023 hPa 16 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.7 ONO max 4.5 Maestrale 93 % 1024 hPa 19 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.8 NO max 3.8 Maestrale 93 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 4 NO max 4.2 Maestrale 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:37

