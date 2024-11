Meteo Brescia, le previsioni per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 8 Novembre si prevede un cielo prevalentemente sereno, con copertura nuvolosa al 13% e temperature che varieranno da 9,9°C a 15°C. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, mentre il vento soffierà moderato da Nord. Sabato 9 Novembre, il cielo sarà completamente coperto, con temperature intorno ai 10,4°C e umidità al 78%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto. Domenica 10 Novembre porterà cieli sereni e temperature massime di 16°C, con umidità in calo al 51%, favorendo condizioni piacevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,9°C, con una leggera diminuzione fino a 9,3°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,2 km/h e 4,2 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa.

Durante la mattina, il tempo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera variazione della temperatura che salirà fino a 15°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 29% alle 08:00. La brezza leggera, con velocità di circa 4,9 km/h, proveniente da Sud Est, renderà l’aria gradevole. L’umidità scenderà al 60%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura massima di 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 34% alle 15:00, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 6 km/h. L’umidità continuerà a oscillare tra il 60% e il 70%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a 10,7°C alle 20:00 e si manterranno stabili durante il resto della serata. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 78%. Non si prevedono piogge, quindi la serata si presenterà tranquilla.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si caratterizzerà per un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 10,4°C, con una leggera diminuzione fino a 10,1°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3 km/h e 4,2 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che varieranno tra 10,5°C e 14,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 90% alle 10:00. La brezza leggera, con velocità di circa 4,2 km/h, proveniente da Ovest, renderà l’aria gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 61%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, e la temperatura massima raggiungerà i 15,1°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 73% alle 12:00, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 6 km/h. L’umidità continuerà a oscillare tra il 72% e il 78%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 10,6°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 77%. Non si prevedono piogge, quindi la serata si presenterà tranquilla.

Domenica 10 Novembre

Nella notte di Domenica 10 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,2°C, con una leggera diminuzione fino a 9,9°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,5 km/h e 4,3 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il tempo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 15,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 2% alle 10:00. La brezza leggera, con velocità di circa 3,2 km/h, proveniente da Sud, renderà l’aria gradevole. L’umidità scenderà al 51%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, e la temperatura massima raggiungerà i 16°C. La copertura nuvolosa si manterrà al 0%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 2,8 km/h. L’umidità continuerà a oscillare tra il 51% e il 64%, rendendo l’atmosfera piuttosto secca. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 10,6°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 3,8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 74%. Non si prevedono piogge, quindi la serata si presenterà tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Brescia si prospetta variabile, con un Venerdì caratterizzato da un cielo sereno e temperature gradevoli, un Sabato nuvoloso ma senza piogge, e una Domenica che offrirà cieli sereni e temperature in aumento. Sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, specialmente nella giornata di Domenica.

