Meteo Bresso, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

Mercoledì 6 Novembre a Bresso si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera apertura con nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Infine, la sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una copertura nuvolosa al 100% e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’84%. I venti saranno leggeri, provenienti da est, con velocità di circa 2,8 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà una lieve diminuzione della temperatura, che scenderà a circa 11,3°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’85%, e i venti si manterranno leggeri.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un miglioramento parziale, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno un massimo di 16,2°C. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 59%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 4,5 km/h. La situazione meteo si stabilizzerà, permettendo di godere di qualche momento di sole tra le nuvole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bresso indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi desidera un po’ di sole dovrà pazientare ancora qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Bresso

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 3.2 E max 3.5 Levante 84 % 1027 hPa 4 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° Assenti 1.7 E max 2 Levante 84 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 1.4 E max 2.1 Levante 83 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 2.8 SSE max 2.1 Scirocco 69 % 1029 hPa 13 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° Assenti 4.2 SE max 4.3 Scirocco 60 % 1028 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 4.5 SE max 6.7 Scirocco 67 % 1028 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° Assenti 3.3 E max 5 Levante 74 % 1029 hPa 22 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° Assenti 3 E max 3.4 Levante 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:59

