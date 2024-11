Meteo Brindisi, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brindisi di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a interessare la città. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 14,6°C alle 07:00, accompagnate da venti sostenuti che potranno toccare i 29,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’89%, rendendo l’aria piuttosto fresca e umida. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioggia debole, con accumuli che potrebbero arrivare a 1,62 mm.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà leggermente, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,4°C, con venti che continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una certa vivacità. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. L’umidità comincerà a scendere, attestandosi intorno al 74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni di vento si faranno più leggere, con velocità che scenderanno a 4,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Brindisi indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato potrebbero portare schiarite e temperature in aumento, con un ritorno a condizioni più stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° prob. 16 % 12.9 NNE max 13.3 Grecale 71 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +15.1° perc. +14.9° 0.21 mm 7.7 E max 10.4 Levante 84 % 1016 hPa 8 pioggia moderata +14.4° perc. +14.2° 1.06 mm 29.7 N max 32.7 Tramontana 87 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.56 mm 19.1 N max 24.2 Tramontana 82 % 1016 hPa 14 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° prob. 13 % 19.4 N max 21.9 Tramontana 74 % 1016 hPa 17 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 13 % 13.1 N max 15.8 Tramontana 74 % 1017 hPa 20 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° prob. 4 % 6.4 NNE max 6.6 Grecale 73 % 1017 hPa 23 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 9 % 5.2 NNE max 5.4 Grecale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.