Meteo Brindisi, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Brindisi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +15,1°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 38,1 km/h, creando una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici.

Nella mattina, si registreranno piogge leggere, con temperature che oscilleranno attorno ai +14°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a velocità considerevole. Nel corso della mattinata, l’umidità si manterrà attorno al 69%, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse che permetteranno qualche schiarita. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +14,2°C, mentre la velocità del vento diminuirà, passando a circa 18,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 51%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui +13°C. Il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1010 hPa, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature fresche e condizioni nuvolose. Si prevede che il clima rimanga simile anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che non supereranno i 15°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a fare la sua comparsa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.9° perc. +16.1° prob. 11 % 32.9 O max 50.3 Ponente 56 % 1002 hPa 5 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° prob. 26 % 27 NO max 34.7 Maestrale 62 % 1004 hPa 8 cielo coperto +14.1° perc. +13.2° Assenti 36.5 NO max 40.6 Maestrale 64 % 1007 hPa 11 nubi sparse +14° perc. +12.9° Assenti 30.4 NO max 33.4 Maestrale 56 % 1009 hPa 14 nubi sparse +14.2° perc. +13° Assenti 18.7 NNO max 19.9 Maestrale 51 % 1009 hPa 17 nubi sparse +13.5° perc. +12.3° Assenti 4.1 N max 4.4 Tramontana 53 % 1010 hPa 20 nubi sparse +13.2° perc. +12.1° Assenti 19.8 S max 28.9 Ostro 57 % 1010 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 24.7 S max 39 Ostro 72 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:24

