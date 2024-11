Meteo Brindisi, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Brindisi si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole e temperature che oscilleranno intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Infine, la sera porterà un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Brindisi avrà un cielo con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 29,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 19,1°C alle 9:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 28%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 24 km/h. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 65%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà l’83% e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 22,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 68%.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 25%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 29,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Brindisi indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una copertura nuvolosa crescente. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero non favorire giornate di bel tempo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.5° perc. +17.3° Assenti 22.3 NNO max 29.2 Maestrale 76 % 1023 hPa 4 poche nuvole +17.1° perc. +16.9° Assenti 19.7 NNO max 26.7 Maestrale 78 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 21 NNO max 24.7 Maestrale 69 % 1024 hPa 10 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 24.3 NNO max 24.6 Maestrale 64 % 1024 hPa 13 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 24.4 NNO max 25.7 Maestrale 66 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 21.5 NNO max 26 Maestrale 69 % 1023 hPa 19 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 22.3 NNO max 29.2 Maestrale 76 % 1023 hPa 22 poche nuvole +17° perc. +16.8° Assenti 21.1 NNO max 27.6 Maestrale 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:38

