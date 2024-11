Meteo Brindisi, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Brindisi indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nelle ore successive si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, intorno ai 5-10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 52-57%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 19°C. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’assenza di sole potrebbe rendere l’atmosfera più umida e fresca.

La sera si caratterizzerà per un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 69%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente. Le condizioni di visibilità rimarranno buone, ma la sensazione di freschezza aumenterà con il calare della temperatura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prepararsi a giornate nuvolose e fresche. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo per poter godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.4° perc. +15.7° Assenti 8.6 NNO max 9.4 Maestrale 62 % 1025 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 5.7 N max 7.2 Tramontana 62 % 1025 hPa 7 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° Assenti 3.6 NNO max 5.1 Maestrale 57 % 1027 hPa 10 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 6.6 N max 4.8 Tramontana 52 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° Assenti 10 N max 7.8 Tramontana 54 % 1026 hPa 16 nubi sparse +17.6° perc. +17° Assenti 8.9 N max 10.6 Tramontana 61 % 1027 hPa 19 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° Assenti 6.2 N max 6.8 Tramontana 64 % 1028 hPa 22 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 5 N max 5.9 Tramontana 67 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.