Meteo Brindisi, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le condizioni meteo di Brindisi per il 15 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima instabile, con frequenti piogge e un aumento della copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, accompagnate da venti sostenuti provenienti da nord-ovest. Le temperature oscilleranno intorno ai 14°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La situazione si manterrà simile anche nelle prime ore del giorno, con un’intensificazione delle precipitazioni e un aumento della velocità del vento.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibilità di piogge intermittenti. Le temperature si attesteranno attorno ai 13-14°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 70%. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 33 km/h, rendendo la percezione del freddo più marcata. Le previsioni del tempo indicano che le piogge si intensificheranno nel corso della giornata, con accumuli significativi previsti nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo segnalano un aumento della piovosità, con piogge leggere che si trasformeranno in piogge moderate. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a 13°C, mentre la velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 2 mm nel complesso, rendendo il pomeriggio particolarmente umido.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con possibilità di piogge leggere che continueranno a manifestarsi. I venti, sebbene leggermente attenuati, continueranno a soffiare con intensità, mantenendo un clima fresco e umido. L’umidità si manterrà alta, intorno al 60-70%, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Brindisi nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge e temperature fresche. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con un miglioramento solo parziale previsto per il fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.8° perc. +12.3° 0.44 mm 32.3 ONO max 37.6 Maestrale 86 % 1016 hPa 5 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° prob. 79 % 28.1 NO max 34.1 Maestrale 83 % 1016 hPa 8 nubi sparse +13.9° perc. +13.2° prob. 15 % 27.6 NO max 29.4 Maestrale 73 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +14.1° perc. +13.4° 0.12 mm 33.5 NO max 34.2 Maestrale 73 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +14.2° perc. +13.6° 0.46 mm 28.7 NNE max 30.5 Grecale 73 % 1016 hPa 17 pioggia moderata +13.1° perc. +12.6° 1.38 mm 29.2 NNO max 37.5 Maestrale 78 % 1017 hPa 20 cielo coperto +14.8° perc. +13.8° prob. 29 % 39.9 NNO max 46.8 Maestrale 58 % 1017 hPa 23 nubi sparse +14.3° perc. +13.4° prob. 12 % 38.2 NNO max 45.8 Maestrale 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:28

