Meteo Brugherio, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Brugherio si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno al mattino e nel pomeriggio, con una leggera presenza di nuvole nel corso della sera. Le temperature oscilleranno tra i 6,0°C e i 11,7°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 6,0°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 72%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 3,3 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 10,7°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 50% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo sereno con qualche nuvola sporadica. Le temperature toccheranno il picco massimo di 11,7°C alle 13:00 e si manterranno attorno ai 9,2°C nel tardo pomeriggio. L’intensità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 7,5°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è possibile che si verifichino leggere variazioni nella copertura nuvolosa, senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 3 E max 4 Levante 72 % 1026 hPa 4 cielo sereno +6.1° perc. +6.1° Assenti 0.4 NNE max 1.3 Grecale 72 % 1025 hPa 7 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.2 O max 3.9 Ponente 71 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.5 OSO max 6.7 Libeccio 54 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10.2° Assenti 5.3 SO max 5.3 Libeccio 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.8 OSO max 6.8 Libeccio 58 % 1020 hPa 19 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.5 O max 4.1 Ponente 65 % 1020 hPa 22 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.4 O max 4 Ponente 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.