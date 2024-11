Meteo Busto Arsizio, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Busto Arsizio si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà per lo più sereno o con poche nuvole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,9°C e i 17,7°C durante le diverse fasce orarie. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, contribuendo a un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%. Il vento sarà debole, proveniente da Nord-Nord Est, con intensità di circa 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 16°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, con valori attorno al 51%. Il vento rimarrà debole, con una velocità di circa 3,5 km/h. L’umidità, pur mantenendosi elevata, inizierà a scendere, portandosi al 66%.

Nel pomeriggio, Busto Arsizio vivrà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature toccheranno il picco di 17,7°C alle ore 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 16°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 10%. Anche il vento rimarrà debole, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà con sé un cielo ancora sereno o con poche nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,9°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 85%. Il vento continuerà a essere debole, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio di Novembre particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 3.7 NNE max 3.9 Grecale 72 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.3° perc. +11.5° Assenti 4.1 NNE max 4.3 Grecale 74 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 3.2 NNE max 4 Grecale 76 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.4° Assenti 3 SE max 4.2 Scirocco 66 % 1027 hPa 13 poche nuvole +17.7° perc. +17.1° Assenti 3.7 SSE max 3 Scirocco 61 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 3.8 SSE max 4.9 Scirocco 71 % 1025 hPa 19 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 0.6 NE max 2.2 Grecale 81 % 1026 hPa 22 poche nuvole +13.2° perc. +12.8° Assenti 2 N max 2.4 Tramontana 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:04

