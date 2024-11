Meteo Caivano, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Caivano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo sempre più nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 17,1°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 14,1 km/h. L’umidità si attesterà su livelli moderati, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%. La ventilazione sarà debole, proveniente da nord, con una velocità di circa 1,9 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore centrali, con temperature che saliranno fino a 16,4°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa inizierà a farsi notare, ma rimarrà comunque contenuta, attorno all’8%. L’umidità si manterrà attorno al 55%, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà significativamente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 92% entro le 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco pomeridiano. La ventilazione continuerà a essere debole, con intensità che varierà tra 6 km/h e 10,9 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno sui 15°C. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 68%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. La ventilazione si farà sempre più debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare rapidamente. La giornata di Domenica si presenterà quindi come un’ottima occasione per godere di un clima mite, prima dell’arrivo di condizioni più fresche e umide nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +10.7° Assenti 2 N max 3 Tramontana 58 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.4° perc. +10.2° Assenti 2.5 NNE max 3 Grecale 61 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +10.9° Assenti 2.1 ENE max 3.5 Grecale 60 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.8° perc. +14.8° Assenti 4 SSO max 8.1 Libeccio 55 % 1019 hPa 13 nubi sparse +17.1° perc. +16.2° Assenti 10.9 SO max 14.1 Libeccio 53 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° Assenti 7.9 OSO max 12.9 Libeccio 61 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 1.7 O max 3.9 Ponente 68 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 1.1 SO max 5 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:40

