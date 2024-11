Meteo Caltagirone, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, mentre nella mattina si assisterà a un leggero aumento, con valori che raggiungeranno i 14°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si manterrà al 100% per gran parte della giornata.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 12,8°C e i 14,2°C. La velocità del vento si presenterà moderata, oscillando tra i 5 km/h e i 7,6 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 31%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C e 14°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e si registrerà anche un breve passaggio di pioggia leggera intorno alle 17:00, con un accumulo di 0,12 mm. L’umidità si attesterà attorno all’84%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una probabilità di pioggia che si manterrà tra il 16% e il 24%. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, attorno ai 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni evidenziano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi escursioni. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore mantenimento di queste condizioni, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 7 % 6.4 NE max 6.3 Grecale 85 % 1020 hPa 5 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° prob. 8 % 7.2 NE max 7.7 Grecale 88 % 1019 hPa 8 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° prob. 23 % 3.5 NE max 3.4 Grecale 75 % 1020 hPa 11 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 28 % 6.3 NE max 6.8 Grecale 75 % 1019 hPa 14 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 4 % 7.7 NE max 8.2 Grecale 78 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +12.8° perc. +12.4° 0.12 mm 7.5 ENE max 11.8 Grecale 85 % 1018 hPa 20 cielo coperto +12.4° perc. +12° prob. 24 % 7.3 NE max 9.2 Grecale 87 % 1019 hPa 23 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 24 % 8.5 NE max 11 Grecale 89 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:53

