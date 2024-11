Meteo Caltagirone, le previsioni per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita di 12,4°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 40%, ma non si registreranno piogge. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1019 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che varierà da 12,4°C a 14,9°C. La temperatura percepita si aggirerà intorno ai 14,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,8 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 41% alle 11:00, con possibilità di pioggia leggera prevista per le ore 12:00. L’umidità scenderà al 76%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare pioggia leggera con temperature che si manterranno tra 14,2°C e 15°C. La velocità del vento sarà di circa 9,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 15,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di 0,3 mm alle 16:00. L’umidità aumenterà fino all’88%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora coperto con temperature in calo fino a 12,4°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 64% alle 20:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità di circa 7,7 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,9°C, con una temperatura percepita di 11,6°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno all’84%, con possibilità di pioggia leggera.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili con pioggia leggera prevista fino alle 12:00. Le temperature varieranno da 11,7°C a 16,3°C, con una temperatura percepita che raggiungerà i 15,9°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 18,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C. La probabilità di pioggia sarà del 76%, con accumuli di 0,14 mm. La velocità del vento si attesterà attorno ai 11,5 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 22,9 km/h.

Nella sera, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a 11,9°C. La velocità del vento sarà di circa 2,6 km/h, con una bassa probabilità di precipitazioni, attorno al 17%.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,6°C, con una temperatura percepita di 11,2°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 1,7 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità del 91%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 17,2°C. La temperatura percepita raggiungerà i 16,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 13,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,2°C. La velocità del vento sarà di circa 13,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità che aumenterà fino al 70%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature in calo fino a 12,1°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 91%.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,8°C, con una temperatura percepita di 11,3°C. La velocità del vento sarà di 0,8 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità del 89%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno da 10,6°C a 14,6°C. La temperatura percepita si aggirerà intorno ai 13,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che scenderà al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,3°C. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità che aumenterà fino al 54%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a 11,8°C. La velocità del vento sarà di circa 3,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da piogge leggere e temperature moderate, seguite da un miglioramento delle condizioni meteo con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno godere di giornate più stabili a partire da Mercoledì, mentre Giovedì si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso.

