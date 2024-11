Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’83%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità comprese tra i 3,5 km/h e i 4,3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 12°C a 15,1°C. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore, con valori che si aggireranno attorno ai 14,5°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che potrà raggiungere i 7,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 15,5°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma le probabilità di pioggia si manterranno contenute, oscillando tra il 10% e il 26%. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo una velocità moderata.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che potrà raggiungere il 87%. Le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, con l’arrivo di piogge leggere nella tarda serata, con accumuli previsti di circa 0,13 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con possibilità di piogge leggere in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, mentre le probabilità di precipitazioni potrebbero aumentare. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere della bellezza autunnale della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 37 % 3.5 ENE max 3.5 Grecale 85 % 1020 hPa 5 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 40 % 4.3 ESE max 4.9 Scirocco 85 % 1019 hPa 8 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 43 % 4.3 SE max 6.1 Scirocco 79 % 1020 hPa 11 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° prob. 45 % 7.2 SSE max 7.9 Scirocco 71 % 1018 hPa 14 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° prob. 14 % 7.3 S max 9 Ostro 65 % 1017 hPa 17 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° prob. 28 % 6 SSE max 11.4 Scirocco 77 % 1018 hPa 20 cielo coperto +12.5° perc. +12° prob. 26 % 3.9 ESE max 4.7 Scirocco 86 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +12.3° perc. +11.9° 0.13 mm 4.6 E max 5.5 Levante 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:54

