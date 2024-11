Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un inizio di giornata che vedrà un cielo coperto, per poi aprirsi a cieli sereni nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10,3°C nelle prime ore, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno punte di 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,4 km/h.

Nella notte, le condizioni iniziali prevederanno un cielo coperto con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 11°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 10,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno all’8%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 15°C entro le 9:00. La velocità del vento aumenterà, con valori che toccheranno i 8,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno il picco di 18,1°C intorno alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno si manterranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 51%, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1017 hPa, contribuendo a stabilizzare le condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente adatto per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11° perc. +10.6° Assenti 3.2 ONO max 3.3 Maestrale 94 % 1019 hPa 5 cielo coperto +10.3° perc. +9.9° Assenti 3.7 NO max 3.7 Maestrale 93 % 1019 hPa 8 cielo sereno +13.5° perc. +12.9° Assenti 4.1 ONO max 5.5 Maestrale 79 % 1019 hPa 11 cielo sereno +17.2° perc. +16.5° Assenti 10.9 O max 15.6 Ponente 59 % 1017 hPa 14 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° prob. 3 % 16.7 OSO max 17.8 Libeccio 53 % 1016 hPa 17 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 7.9 OSO max 9.1 Libeccio 81 % 1017 hPa 20 cielo sereno +12° perc. +11.5° prob. 4 % 4.4 OSO max 4.4 Libeccio 87 % 1017 hPa 23 cielo sereno +11.3° perc. +10.8° Assenti 2.7 O max 2.9 Ponente 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.