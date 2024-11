Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente settentrionale, contribuendo a mantenere un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 13,1°C, con una velocità del vento di circa 3,6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1023 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 24% e il 27%, con venti leggeri che varieranno tra i 4,6 km/h e i 5,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 28% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 76%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10,3 km/h. La temperatura percepita sarà di circa 19,6°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 34%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 79%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità di circa 6,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa costante. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali, quando le temperature tenderanno a scendere.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.8° perc. +12.5° Assenti 4.3 NNO max 4.1 Maestrale 91 % 1023 hPa 5 poche nuvole +11.8° perc. +11.4° Assenti 5.3 N max 5.1 Tramontana 87 % 1023 hPa 8 nubi sparse +16.1° perc. +15.1° Assenti 4.7 NNO max 5.3 Maestrale 54 % 1023 hPa 11 poche nuvole +20.6° perc. +19.5° Assenti 3.3 O max 5.1 Ponente 30 % 1021 hPa 14 nubi sparse +21.6° perc. +20.5° Assenti 8.6 ONO max 10.8 Maestrale 28 % 1020 hPa 17 nubi sparse +16° perc. +15.1° Assenti 4.8 NNO max 6.7 Maestrale 55 % 1021 hPa 20 nubi sparse +13.8° perc. +12.8° Assenti 6.5 NNE max 6.2 Grecale 62 % 1023 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +11.4° Assenti 5.7 NNE max 5.5 Grecale 58 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:01

