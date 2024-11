Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Campi Bisenzio indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo sereno e poche nuvole, che si trasformeranno nel pomeriggio in un cielo coperto, accompagnato da piogge di intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con massime che raggiungeranno i 11,6°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti sostenuti, che potranno superare i 20 km/h, contribuirà a rendere la sensazione di freddo più intensa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 6,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 60%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 24%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima più sereno con temperature che saliranno fino a 10°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 3-7 km/h, favorendo una sensazione di maggiore stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, però, il tempo cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge, inizialmente leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 32,8 km/h e portando a condizioni di vento forte.

La sera sarà caratterizzata da piogge forti, con accumuli significativi che potranno superare i 6 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, mentre l’umidità salirà fino al 92%, rendendo l’aria particolarmente umida e fresca. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 55 km/h, creando un clima decisamente instabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di Giovedì con piogge, si prevede un miglioramento per Venerdì, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, il fine settimana potrebbe portare nuovamente condizioni di maltempo, rendendo necessario prestare attenzione agli aggiornamenti meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.6° perc. +5.2° Assenti 7.5 NE max 15.5 Grecale 75 % 1007 hPa 5 nubi sparse +6.1° perc. +6.1° Assenti 3.8 NE max 5.4 Grecale 75 % 1008 hPa 8 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.7 ENE max 5.4 Grecale 64 % 1009 hPa 11 poche nuvole +10.9° perc. +9.2° Assenti 4.4 S max 8 Ostro 45 % 1008 hPa 14 cielo coperto +11.4° perc. +10° Assenti 8.6 SSO max 20.2 Libeccio 55 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +11° perc. +9.9° 0.21 mm 21.2 SO max 58.2 Libeccio 66 % 1001 hPa 20 forte pioggia +10.7° perc. +10.2° 6.92 mm 24.7 SSO max 55.8 Libeccio 90 % 998 hPa 23 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.86 mm 33.2 SO max 79.3 Libeccio 84 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:42

