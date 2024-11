Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Campi Bisenzio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo coperto al mattino a condizioni di nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature percepite si attesteranno tra i 10,1°C e i 18,7°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a 10,8°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni. La mattina inizierà con un cielo ancora coperto, ma già dalle 08:00 si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 15°C entro le 09:00 e i 18,5°C intorno a 12:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 50% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre non si prevedono precipitazioni. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole visibili.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 18°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi ottime condizioni per attività all’aperto, mentre l’umidità potrebbe rendere l’aria un po’ più pesante nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +10.4° Assenti 5.9 NE max 8.4 Grecale 79 % 1029 hPa 5 cielo coperto +10.8° perc. +10° Assenti 5.9 NE max 7.7 Grecale 81 % 1029 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.5° Assenti 5.5 NE max 9.3 Grecale 73 % 1030 hPa 11 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 5 NE max 7.5 Grecale 55 % 1029 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° Assenti 5.9 NE max 8.2 Grecale 52 % 1028 hPa 17 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 7.3 NNE max 11.7 Grecale 74 % 1028 hPa 20 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 6.9 NNE max 10.9 Grecale 80 % 1029 hPa 23 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 6.6 NNE max 10.6 Grecale 81 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.