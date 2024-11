Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Campi Bisenzio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i +8,8°C e i +14,9°C. I venti, prevalentemente da ovest-sudovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche significative, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, le condizioni meteo continueranno a essere influenzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 35,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, le piogge leggere persisteranno, con temperature che varieranno tra +14,5°C e +14,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata, fino a 37 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Sebbene le piogge leggere continueranno, si registrerà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +12,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma ci sarà una diminuzione dell’intensità delle precipitazioni. I venti si attenueranno, passando a una brezza leggera, con velocità di circa 5,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con la possibilità di schiarite e la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +8,8°C. I venti si presenteranno più leggeri, con velocità intorno ai 9,3 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno all’79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Campi Bisenzio indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con schiarite e temperature che potrebbero risalire, rendendo il fine settimana più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.4° perc. +14° 0.16 mm 34.2 OSO max 69.4 Libeccio 81 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.29 mm 35.2 OSO max 69.7 Libeccio 84 % 999 hPa 8 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.35 mm 36.8 OSO max 67.9 Libeccio 85 % 998 hPa 11 pioggia leggera +14.8° perc. +14.4° 0.65 mm 32.9 OSO max 59.3 Libeccio 81 % 997 hPa 14 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° prob. 33 % 19.3 SO max 37 Libeccio 76 % 995 hPa 17 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.8 mm 5.5 ONO max 16.8 Maestrale 89 % 997 hPa 20 pioggia leggera +10.2° perc. +9.6° 0.21 mm 3.7 NE max 6.5 Grecale 89 % 1001 hPa 23 nubi sparse +8.8° perc. +6.7° prob. 44 % 13.8 NE max 31.7 Grecale 79 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.