Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizieranno a scendere, si stabilizzeranno intorno ai 11°C. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di circa 19°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La presenza di nubi sparse sarà costante durante tutta la giornata, senza precipitazioni significative.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 11,5°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1028 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente di nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 14,9°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 78%, mentre la velocità del vento rimarrà costante. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 18,8°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, la temperatura massima si attesterà attorno ai 19°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 44% e il 65%, senza alcuna previsione di pioggia. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno l’81% alle 21:00. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio indicano una giornata nuvolosa ma senza piogge, con temperature che varieranno da un minimo di 11°C a un massimo di 19°C. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con una possibile diminuzione delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.1° perc. +10.4° Assenti 6.4 NE max 9.2 Grecale 81 % 1028 hPa 5 nubi sparse +10.7° perc. +10° Assenti 6.5 NE max 9.5 Grecale 82 % 1027 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.5° Assenti 6 NE max 9.5 Grecale 73 % 1028 hPa 11 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° Assenti 6 NE max 8.7 Grecale 55 % 1027 hPa 14 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 7.8 NNE max 10.2 Grecale 57 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 8.6 NNE max 14.8 Grecale 77 % 1027 hPa 20 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 7.3 NNE max 12.7 Grecale 80 % 1028 hPa 23 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 6.8 NE max 11.3 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:54

