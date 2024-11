Meteo Campobasso, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,5°C e una leggera brezza proveniente da nord. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma aumenterà nel corso della mattinata, quando si registreranno piogge leggere e moderate.

Nella mattina, le temperature si manterranno stabili attorno ai 5-7°C, con una copertura nuvolosa totale. Le piogge, inizialmente leggere, si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 1,48 mm di pioggia entro le ore 6. La velocità del vento varierà tra i 4 e i 6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente nord-nord est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge moderate che si trasformeranno in forti piogge tra le ore 14 e 15. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 6,4°C, mentre le precipitazioni potrebbero raggiungere i 5,46 mm. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 96%, e il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in forma più leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, l’umidità resterà alta, intorno al 95%, e le precipitazioni si attesteranno su valori minimi, con accumuli di circa 0,24 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che non subiranno significative variazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi dovrà spostarsi. Domani si prevede un lieve miglioramento, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a farsi sentire nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.8° perc. +4.8° prob. 34 % 5.6 N max 7.9 Tramontana 78 % 1023 hPa 5 pioggia moderata +5.7° perc. +4.8° 2.25 mm 5 NE max 7.7 Grecale 86 % 1023 hPa 8 pioggia leggera +5.9° perc. +5° 0.64 mm 5.2 NNE max 8 Grecale 90 % 1024 hPa 11 pioggia leggera +6.5° perc. +5.4° 0.25 mm 6.3 NNE max 9 Grecale 89 % 1023 hPa 14 forte pioggia +6.2° perc. +5.4° 5.46 mm 5.2 N max 8.1 Tramontana 96 % 1021 hPa 17 pioggia leggera +6.4° perc. +5.3° 0.65 mm 6 NE max 8.5 Grecale 97 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +6.6° perc. +5.8° 0.24 mm 5.1 NNE max 7.6 Grecale 96 % 1020 hPa 23 cielo coperto +6.3° perc. +5.6° prob. 56 % 5.1 N max 7.5 Tramontana 95 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:40

