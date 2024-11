Meteo Campobasso, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Venerdì 15 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno basse, oscillando tra +3,6°C e +4,2°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il passaggio a nubi sparse nella mattina e un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i +8,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Durante la notte, Campobasso sarà avvolta da una fitta nebbia di nuvole e pioggia leggera. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai +1,6°C, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida. La velocità del vento sarà di circa 7,9 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che potranno raggiungere i 22,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si aggireranno attorno a 0.22 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo inizierà a migliorare. Le nuvole si faranno meno dense e si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +6,7°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 13,7 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 68%. Questo trend di miglioramento continuerà fino al pomeriggio, quando le temperature toccheranno il picco di +8,5°C intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 25% e il 40%. Le temperature percepite si attesteranno tra +5°C e +5,5°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, fino a 31 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, permettendo di godere di un pomeriggio relativamente sereno.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente fino a +3,2°C. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 6,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso indicano un Venerdì 15 Novembre che inizierà con pioggia leggera e nuvole, ma che si trasformerà in una giornata più soleggiata e temperata nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero mantenere un clima simile, con temperature fresche e occasionali schiarite, rendendo il fine settimana promettente per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +4° perc. +2.3° 0.26 mm 6.9 N max 25 Tramontana 93 % 1020 hPa 5 cielo coperto +4.2° perc. +1.8° prob. 55 % 9.3 N max 22.9 Tramontana 88 % 1020 hPa 8 nubi sparse +5.4° perc. +2.9° prob. 13 % 11.4 NNO max 25.7 Maestrale 75 % 1021 hPa 11 nubi sparse +8.4° perc. +5.5° prob. 7 % 18.7 N max 27.1 Tramontana 59 % 1020 hPa 14 nubi sparse +8.1° perc. +5° Assenti 19.7 N max 33 Tramontana 65 % 1020 hPa 17 nubi sparse +5.7° perc. +3.2° Assenti 12 NNO max 24.2 Maestrale 76 % 1021 hPa 20 poche nuvole +3.4° perc. +1.6° Assenti 6.9 NNO max 8.5 Maestrale 88 % 1023 hPa 23 nubi sparse +3.2° perc. +1.4° Assenti 6.8 NO max 9.3 Maestrale 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:39

