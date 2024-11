Meteo Campobasso, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai +8,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della mattina, quando si registreranno temperature comprese tra +8,7°C e +14,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mantenendo un cielo coperto e un’umidità piuttosto elevata, che si aggirerà intorno al 65-72%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, oscillando attorno ai 1027 hPa. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a +9°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

In sintesi, le previsioni del tempo per Campobasso indicano una giornata grigia, ma senza eventi meteorologici estremi. Le temperature si manterranno fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare la giornata.

Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa persistente. Tuttavia, non si escludono possibili schiarite nel fine settimana, che potrebbero portare a un miglioramento della situazione meteo. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.2 NNE max 4.1 Grecale 97 % 1028 hPa 5 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.2 NNE max 4.4 Grecale 98 % 1028 hPa 8 cielo coperto +11° perc. +10.5° Assenti 5 NE max 5.1 Grecale 89 % 1028 hPa 11 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° Assenti 8 NE max 6.6 Grecale 68 % 1027 hPa 14 cielo coperto +14.3° perc. +13.5° Assenti 8.8 NE max 7.7 Grecale 66 % 1027 hPa 17 cielo coperto +11° perc. +10.4° Assenti 6.3 NE max 6.5 Grecale 87 % 1028 hPa 20 nubi sparse +9.6° perc. +9.4° Assenti 4.8 NE max 4.9 Grecale 94 % 1028 hPa 23 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 3 NNE max 3.1 Grecale 95 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:45

