Meteo Campobasso, le previsioni per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura di circa +8,4°C, con umidità alta al 95%. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo +12,2°C e una copertura nuvolosa del 10%. Nel pomeriggio, si prevede un picco di +17,1°C con umidità al 51%. La sera, il cielo sarà sereno e la temperatura scenderà a +8,7°C. Martedì, il cielo rimarrà sereno con temperature fino a +17,7°C. Mercoledì, nubi sparse e temperature attorno ai +16,5°C. Giovedì, il cielo sarà coperto con temperature di +12,4°C. I prossimi giorni presenteranno un clima variabile con temperature miti.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 13%. La temperatura si attesterà attorno ai +8,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 3 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 95%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un aumento della temperatura fino a +12,2°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo il 10% di nuvole. La brezza leggera, con velocità di 4,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà al 75% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +17,1°C alle 13:00, mantenendo una copertura nuvolosa del 12%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est a una velocità di 8 km/h, con un’intensità di brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno fino a +8,7°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno all’8%, e il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità di 1,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. La temperatura si manterrà attorno ai +8,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 88%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a +13°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà assente, con solo il 0% di nuvole. La brezza leggera, con velocità di 2 km/h, proveniente da Nord Est, accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà al 63% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di +17,7°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa del 30%. Il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est a una velocità di 4,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 42%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +8,8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 26%, e il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità di 1,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 26%. La temperatura si attesterà attorno ai +8,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2,1 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 97% e temperature che si attesteranno intorno ai +10°C alle 07:00. La brezza leggera, con velocità di 1,8 km/h, accompagnerà la giornata. L’umidità aumenterà fino all’76% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di +16,5°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa del 1%. Il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est a una velocità di 7,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno fino a +8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 31%, e il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità di 1,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 94%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 42%. La temperatura si attesterà attorno ai +8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,8 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 94%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1028 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si attesteranno intorno ai +10,9°C alle 08:00. La brezza leggera, con velocità di 3 km/h, accompagnerà la giornata. L’umidità aumenterà fino all’79% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di +12,4°C alle 09:00, con una copertura nuvolosa del 100%. Il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est a una velocità di 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1028 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 100%, e il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità di 1,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, alternando momenti di sereno a fasi di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi durante le ore centrali della giornata. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, specialmente per quanto riguarda l’umidità e la copertura nuvolosa.

