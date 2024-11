Meteo Canicattì, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La notte precedente sarà contraddistinta da cielo coperto, mentre al mattino si assisterà a un miglioramento significativo con l’arrivo di cieli sereni. La temperatura percepita si attesterà su valori confortevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 86% e temperature che si aggireranno attorno ai 12,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,1 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle 01:00, mantenendo temperature simili. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 5%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Alle 07:00, si prevede cielo sereno e temperature che saliranno fino a 13,1°C. La temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 18,4°C intorno alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su valori intorno al 60-70%, garantendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma rimarranno comunque gradevoli, oscillando tra i 17°C e i 18,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. Anche in questa fascia oraria, la probabilità di pioggia sarà praticamente assente, confermando la stabilità delle previsioni del tempo.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 12,8°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si manterrà attorno all’84%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Canicattì si presenteranno favorevoli, con un netto miglioramento rispetto alla notte precedente. I prossimi giorni continueranno a mantenere condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteorologiche previste.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.4° perc. +12.1° prob. 2 % 4.1 NO max 4.4 Maestrale 90 % 1019 hPa 5 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° Assenti 4.4 NNO max 4.5 Maestrale 90 % 1019 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 3.9 NO max 6.2 Maestrale 77 % 1019 hPa 11 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 11.1 O max 15.6 Ponente 60 % 1018 hPa 14 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° prob. 2 % 14.5 OSO max 16.5 Libeccio 59 % 1016 hPa 17 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° Assenti 6 OSO max 6.5 Libeccio 81 % 1017 hPa 20 cielo sereno +13.4° perc. +13° prob. 4 % 3.2 O max 3.8 Ponente 83 % 1017 hPa 23 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° prob. 5 % 2.8 ONO max 3.2 Maestrale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:53

