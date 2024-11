Meteo Canicattì, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina sarà dominata da un cielo coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con la comparsa di nubi sparse, mentre la sera porterà cieli sereni e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70% e una temperatura di circa +13,8°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 20,9 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 44%, ma non si prevedono piogge significative. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Proseguendo nella mattina, il cielo diventerà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +17,2°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento varierà tra i 10 e i 15 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 24%. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere verso il 57%.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C e la velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 11,6 km/h. La probabilità di pioggia scenderà ulteriormente, attestandosi tra il 15% e il 19%. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi sopra il 60%.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che scenderanno fino a +12,1°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori intorno agli 8,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 6%. L’umidità si manterrà attorno all’88%, garantendo una serata fresca ma asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in calo. Venerdì e nel weekend si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori freschi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché la variabilità meteo è sempre presente in questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° prob. 58 % 18.4 ONO max 38.4 Maestrale 88 % 1010 hPa 5 cielo coperto +12.9° perc. +12.6° prob. 45 % 14.5 ONO max 25.8 Maestrale 88 % 1010 hPa 8 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 11 % 11 NO max 20.6 Maestrale 72 % 1012 hPa 11 cielo coperto +16.8° perc. +16° prob. 24 % 15.8 ONO max 21.7 Maestrale 59 % 1012 hPa 14 cielo coperto +17.4° perc. +16.6° prob. 20 % 12.8 O max 15.4 Ponente 57 % 1010 hPa 17 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° prob. 15 % 9.7 O max 18.5 Ponente 77 % 1012 hPa 20 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° prob. 1 % 8.9 O max 16.5 Ponente 85 % 1013 hPa 23 poche nuvole +12.7° perc. +12.3° prob. 19 % 8.3 O max 17.4 Ponente 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:49

