Meteo Canicattì, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, mentre nella sera il cielo tornerà a essere nuvoloso. Le condizioni di vento saranno moderate, con raffiche che potrebbero rendere l’atmosfera più fresca.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Canicattì registrerà un cielo coperto con una temperatura di +13,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 64%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 12 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura salirà leggermente, raggiungendo +14°C alle 02:00, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle 04:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente durante tutta la notte.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +13,3°C a +16,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma a partire dalle 09:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse. Il vento si farà sentire, con velocità che raggiungeranno i 25 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, attestandosi intorno al 4%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Il cielo presenterà ancora nubi sparse, con una copertura che varierà dal 33% al 44%. Il vento continuerà a soffiare moderatamente, con raffiche che potranno raggiungere i 44 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a +12,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 70%, e il vento si manterrà su valori moderati, con velocità di circa 11 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo la serata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e condizioni di cielo variabile. Si prevede che nei giorni successivi, il clima continuerà a essere influenzato da correnti fresche, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 40 % 17.4 O max 37 Ponente 83 % 1011 hPa 5 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° prob. 38 % 9.3 OSO max 17.2 Libeccio 88 % 1011 hPa 8 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° prob. 34 % 14.7 OSO max 33.3 Libeccio 78 % 1012 hPa 11 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° prob. 11 % 30.3 O max 44.6 Ponente 56 % 1011 hPa 14 poche nuvole +17.1° perc. +16.7° prob. 23 % 29.5 O max 43.8 Ponente 71 % 1011 hPa 17 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° prob. 20 % 18.8 ONO max 32.3 Maestrale 84 % 1013 hPa 20 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 22 % 10.6 O max 23.2 Ponente 82 % 1014 hPa 23 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° prob. 21 % 11.7 ONO max 19.8 Maestrale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:49

