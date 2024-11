Meteo Canicattì, le previsioni per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

MeteoWeb

Nelle prossime notti, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0% e temperature che scenderanno fino a +12,2°C. Durante le mattinate, le temperature saliranno, raggiungendo circa +20,6°C. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 8,6 km/h, prevalentemente da Nord-Est e Sud-Ovest. L’umidità oscillerà tra 43% e 88%. Nel pomeriggio, si prevede cielo sereno con temperature attorno ai 19,9°C. Le serate saranno fresche, con temperature che scenderanno gradualmente. I prossimi giorni offriranno un clima temperato e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,4°C alle 00:00, scendendo leggermente a +12,2°C entro le 05:00. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 5,8 km/h, proveniente prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’87% e l’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +20,6°C alle 12:00. La velocità del vento si attesterà tra 4,3 km/h e 6,5 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente verso Sud-Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori tra 0% e 2%. L’umidità si ridurrà, arrivando al 43%.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,6 km/h alle 14:00. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 2%. L’umidità si manterrà attorno al 43%.

In serata, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +15,4°C alle 18:00 a +13,6°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 3,5 km/h e 5,9 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,4°C alle 00:00, scendendo a +12,2°C entro le 05:00. La velocità del vento varierà tra 4,7 km/h e 5,4 km/h, proveniente prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’76% e l’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà da sereno a poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +19,8°C alle 12:00. La velocità del vento si attesterà tra 4,2 km/h e 8,9 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente verso Sud. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando fino al 75%. L’umidità si ridurrà, arrivando al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h alle 13:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 37% e il 66%. L’umidità si manterrà attorno al 49%.

In serata, il cielo continuerà a essere nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +14,9°C alle 18:00 a +13,4°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 2,5 km/h e 4 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 88%.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa pari a 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,2°C alle 00:00, scendendo a +12,2°C entro le 05:00. La velocità del vento varierà tra 4,7 km/h e 6,1 km/h, proveniente prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’88% e l’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +19,8°C alle 12:00. La velocità del vento si attesterà tra 4 km/h e 9,5 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente verso Sud. La copertura nuvolosa si ridurrà, arrivando al 0%. L’umidità si ridurrà, arrivando al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11 km/h alle 15:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 11% e il 13%. L’umidità si manterrà attorno al 54%.

In serata, il cielo continuerà a essere nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +15,5°C alle 18:00 a +14,6°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 2,6 km/h e 4,2 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 82%.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa pari a 31%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,1°C alle 00:00, scendendo a +12,7°C entro le 05:00. La velocità del vento varierà tra 4,1 km/h e 6,4 km/h, proveniente prevalentemente da Est. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’84% e l’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +18,9°C alle 10:00. La velocità del vento si attesterà tra 6 km/h e 10,8 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente verso Sud-Est. La copertura nuvolosa si ridurrà, arrivando al 2%. L’umidità si ridurrà, arrivando al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,9°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,8 km/h alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 3%. L’umidità si manterrà attorno al 54%.

In serata, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +15,1°C alle 20:00 a +14,6°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 2,7 km/h e 4,2 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 81%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con condizioni meteorologiche prevalentemente serene e temperate, con temperature che varieranno tra i +12°C e i +20°C. Le notti saranno fresche, mentre le giornate offriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto. La presenza di nubi sparse nei giorni successivi non influenzerà significativamente le temperature, mantenendo un’atmosfera gradevole.

