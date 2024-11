Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre, Canosa di Puglia si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,9°C. La mattina porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 15,1°C. Tuttavia, il pomeriggio si preannuncerà particolarmente piovoso, con piogge che si intensificheranno, portando a una temperatura massima di 13,7°C. Le precipitazioni continueranno anche nella sera, con temperature che scenderanno a 10,5°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. La temperatura percepita sarà di circa 10,8°C e la velocità del vento si attesterà attorno ai 6,9 km/h, proveniente da Sud Est. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che arriverà al 100%. Le temperature si alzeranno, raggiungendo i 15,1°C alle 11:00, mentre la temperatura percepita sarà di 14°C. Il vento continuerà a soffiare da Est, con una velocità di circa 20,4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità si manterrà attorno al 51%.

Il pomeriggio si presenterà con piogge che inizieranno a manifestarsi intorno alle 13:00, con una pioggia leggera che porterà a una temperatura di 13,7°C. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con valori che raggiungeranno i 2,27 mm di pioggia entro le 17:00. La temperatura percepita scenderà a 10,6°C. L’umidità salirà fino all’88%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1021 hPa.

Nella sera, le piogge continueranno, con una temperatura che si attesterà attorno ai 10,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni si manterranno moderate, con valori che raggiungeranno i 1,65 mm entro le 23:00. L’umidità sarà alta, intorno al 93%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est con una velocità di circa 16,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Canosa di Puglia indicano una giornata di instabilità, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.5° perc. +10.5° Assenti 7.2 SE max 10.1 Scirocco 68 % 1020 hPa 5 cielo coperto +10.9° perc. +9.6° Assenti 6.8 SSE max 9.6 Scirocco 62 % 1020 hPa 8 cielo coperto +12.7° perc. +11.6° Assenti 11.8 SE max 23.5 Scirocco 57 % 1021 hPa 11 cielo coperto +15.1° perc. +14° prob. 8 % 20.4 E max 23.8 Levante 51 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +12.7° perc. +12° 0.86 mm 13.8 ENE max 21.4 Grecale 73 % 1020 hPa 17 pioggia moderata +11.1° perc. +10.6° 2.27 mm 14.3 ENE max 26.9 Grecale 88 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +11° perc. +10.4° 0.42 mm 16.3 NE max 25.4 Grecale 89 % 1021 hPa 23 pioggia moderata +10.5° perc. +10° 1.65 mm 16.1 NE max 25.8 Grecale 93 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:36

