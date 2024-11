Meteo Cantù, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Cantù indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno attorno ai 9°C nella notte, per poi salire fino a raggiungere i 14,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di circa 9,8°C e un’umidità che si manterrà attorno al 66%. Le condizioni di cielo coperto si protrarranno fino alle prime ore del giorno, quando, intorno alle 06:00, si inizieranno a notare delle schiarite, con una temperatura che scenderà leggermente a 9°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a salire. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 12,1°C e un’umidità in calo al 49%. Proseguendo verso il pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che toccheranno i 14,9°C alle 13:00 e 14:00, accompagnate da poche nuvole e una leggera brezza.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, raggiungendo condizioni di cielo sereno intorno alle 18:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 11,7°C, con un’umidità che si stabilizzerà intorno al 60%. La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 10°C a partire dalle 20:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima più stabile e temperature in linea con la stagione. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nubi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre la meteo rimarrà sotto osservazione per eventuali cambiamenti nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.1 N max 3.7 Tramontana 65 % 1024 hPa 4 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.5 N max 4.1 Tramontana 59 % 1023 hPa 7 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.7 NNE max 3.4 Grecale 58 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12° Assenti 2.3 S max 1.5 Ostro 45 % 1022 hPa 13 poche nuvole +14.9° perc. +13.6° Assenti 4.2 SSE max 3.7 Scirocco 43 % 1021 hPa 16 poche nuvole +12.9° perc. +11.6° Assenti 1.9 ESE max 2.1 Scirocco 53 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 4.5 NNE max 4.4 Grecale 62 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.3° perc. +9.1° Assenti 4.7 NNE max 4.6 Grecale 64 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:54

