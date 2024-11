Meteo Cantù, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Cantù si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, caratterizzate da una copertura nuvolosa variabile e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C, con un leggero calo nelle ore successive. La mattina porterà un cielo simile, con temperature che saliranno fino a 16,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un massimo di 17,2°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,4°C.

Durante la notte, Cantù avrà una copertura nuvolosa del 33%, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,3 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1026 hPa.

La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,8°C alle 06:00, per poi salire fino a 16,4°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 43% alle 11:00. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 3,9 km/h e 5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un picco di 17,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 12%, garantendo un’ottima visibilità. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità media di circa 4,8 km/h.

La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno a 12,4°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 20%. L’umidità salirà fino all’84%, mentre il vento si manterrà debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima mite e stabile, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza particolari fenomeni meteorologici avversi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 4.8 NNE max 4.3 Grecale 70 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 4.6 NNE max 4.2 Grecale 72 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.1° perc. +11.3° Assenti 4.1 N max 3.9 Tramontana 72 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.7° perc. +15° Assenti 3.7 S max 2.5 Ostro 63 % 1027 hPa 13 poche nuvole +17.2° perc. +16.5° Assenti 4.8 SSO max 2.8 Libeccio 59 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 4 SSE max 4.7 Scirocco 70 % 1025 hPa 19 poche nuvole +13.6° perc. +13.2° Assenti 1.2 N max 1.2 Tramontana 82 % 1026 hPa 22 poche nuvole +12.6° perc. +12.2° Assenti 2.7 N max 2.7 Tramontana 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:03

