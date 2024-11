Meteo Cantù, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Cantù indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La mattina si presenterà con cieli sereni e una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C, mentre nel pomeriggio si registreranno valori simili, con picchi che raggiungeranno i 10,8°C. La sera, invece, porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 6°C.

Durante la notte, i cieli saranno coperti, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 7,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 2%. Con l’avanzare della notte, si passerà a nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente.

Nella mattina, i cieli si schiariranno, portando un clima sereno e gradevole. Le temperature si attesteranno intorno ai 6°C alle 06:00 e saliranno fino a raggiungere i 10,1°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 45%.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 3%. Anche in questo intervallo orario, la velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 6,3°C entro le 23:00. I cieli continueranno a rimanere sereni, con un’umidità che si attesterà intorno al 54%. Le condizioni di calma atmosferica e la bassa probabilità di precipitazioni renderanno la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che anche nei giorni successivi, le condizioni rimarranno stabili, con un clima fresco ma non eccessivamente freddo, ideale per attività all’aperto. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate serene per godere di passeggiate e momenti di svago all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.6 E max 5.7 Levante 76 % 1022 hPa 4 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° prob. 4 % 0.4 NNO max 2.2 Maestrale 78 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.9° perc. +4.9° Assenti 5.7 NNO max 8.6 Maestrale 71 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.2 O max 7.5 Ponente 48 % 1023 hPa 13 cielo sereno +10.8° perc. +9° Assenti 6.1 OSO max 6.3 Libeccio 43 % 1021 hPa 16 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.8 O max 7.5 Ponente 54 % 1021 hPa 19 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.9 N max 4.9 Tramontana 62 % 1022 hPa 22 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 4.3 NNE max 5 Grecale 56 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.