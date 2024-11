Meteo Cantù, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Cantù si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature scenderanno fino a 6,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%. La mattina non porterà significativi cambiamenti, con temperature che varieranno tra 6,3°C e 9,2°C, mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale.

Nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un miglioramento parziale, con l’alternarsi di nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 10,6°C, mentre la copertura nuvolosa diminuirà, portandosi al 38%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 5,5 km/h, provenienti principalmente da direzioni sud e ovest. La sera, invece, si assisterà a un ritorno di nubi più dense, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 6,7°C.

In sintesi, le previsioni del tempo per Cantù indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso e un parziale miglioramento nel pomeriggio. Tuttavia, la serata porterà nuovamente nuvole e temperature fresche. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una continua alternanza tra nubi e schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare la scena.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° Assenti 3 NNE max 2.8 Grecale 71 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.9 N max 2.7 Tramontana 71 % 1013 hPa 7 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.7 N max 3.4 Tramontana 71 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.8 SO max 1.9 Libeccio 58 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.6° perc. +9.1° Assenti 5.5 SSO max 4.2 Libeccio 53 % 1008 hPa 16 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.8 OSO max 4.1 Libeccio 61 % 1007 hPa 19 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° prob. 2 % 3.2 N max 3.3 Tramontana 69 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 6 % 3.9 N max 4 Tramontana 71 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.