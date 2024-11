Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che non supererà i 19°C. La presenza di nuvole nel pomeriggio potrebbe influenzare la sensazione di freschezza, rendendo l’atmosfera più umida. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da est-nord-est, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si presenteranno come una leggera brezza, con velocità di circa 9 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà per lo più sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 19°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 40%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità che varierà tra i 3 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a un massimo di 18°C. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 56%, e i venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla copertura nuvolosa.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 70%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con un possibile miglioramento della situazione meteo, favorendo un ritorno a cieli più sereni. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate, anche se è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 9.4 ENE max 11.1 Grecale 73 % 1028 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° prob. 1 % 9.3 ENE max 11.7 Grecale 74 % 1027 hPa 7 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° prob. 1 % 8 ENE max 11.4 Grecale 66 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.2° perc. +18.3° prob. 1 % 1.3 SSO max 4.1 Libeccio 42 % 1028 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +17.8° prob. 3 % 6.1 OSO max 5.9 Libeccio 45 % 1026 hPa 16 cielo coperto +14.3° perc. +13.4° Assenti 1.6 NNE max 2.1 Grecale 63 % 1026 hPa 19 nubi sparse +12.9° perc. +12° prob. 5 % 8.2 ENE max 7.5 Grecale 67 % 1027 hPa 22 nubi sparse +12.1° perc. +11.2° prob. 5 % 9.1 ENE max 10.7 Grecale 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:47

